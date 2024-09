Meteo Lazio, allerta gialla per le prossime 18-24 ore

Il documento “Previsione Sinottica e QPF” emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Protezione Civile in data 24/09/2024 riporta una previsione di: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da

deboli a moderati.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità,

dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai

presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle

seguentitabelle, con validità dalle prime ore di domani, 25/09/2024 e per le successive 18-24 ore.

Meteo, allerta gialla sul Lazio