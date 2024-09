Doppia amichevole per il Cerveteri Women, stasera il Ladispoli e domenica il Monterotondo

Il Direttore Generale Antonio Morigi: “Test importanti che ci forniranno le prime risposte”

empo di amichevoli per il Cerveteri Women. Mentre sul green del Campo Enrico Galli prosegue a marce serrate la preparazione atletica e tecnica delle ragazze agli ordini del Mister Matteo De Rosas, il Direttore Generale Antonio Morigi ha pianificato una serie di allenamenti congiunti che condurranno le etrusche all’esordio nel Campionato di Eccellenza laziale, che avrà inizio a metà ottobre.

Il primo test sarà un derby, ed avrà luogo questa sera, mercoledì 25 settembre alle ore 20:30 contro il Ladispoli. L’appuntamento è allo Stadio Angelo Sale. Il secondo è in calendario per domenica 29 settembre alle ore 11:00 all’Enrico Galli di Cerveteri, quando il Cerveteri scenderà in campo contro il Monterotondo Women 1935.

“È stato un primo mese di lavoro molto intenso, durante il quale abbiamo potuto vedere all’opera i tantissimi nuovi innesti in rosa, ragazze di spessore umano e tecnico che senza dubbio rappresenteranno un importante valore aggiunto al gruppo che abbiamo confermato dallo scorso anno – ha dichiarato il Direttore Generale Antonio Morigi – da questi due test ci aspettiamo numerose risposte: il campo infatti ci dirà se il lavoro svolto questa estate in fase di allestimento della squadra e quello svolto dall’inizio della preparazione sta portando i propri frutti. Come Direttore Generale ho assistito a degli ottimi allenamenti e il lavoro che sta facendo il Mister De Rosas, ragazzo giovane ma di grande competenza e conoscenza, e le ragazze è stato davvero importante. Inoltre sarà occasione per iniziare a studiare due compagini che con estrema probabilità incroceremo anche in Campionato, quando le gare conteranno tre punti”.