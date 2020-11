Share Pin 20 Condivisioni

Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile

Meteo, domani allerta gialla. Attese precipitazioni anche a carattere di rovescio

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, prevalentemente dal pomeriggio-sera di domani, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio-sera di domani, martedì 01/12/2020 e per le successive 36 ore una criticità idrogeologica ed idraulica di colore gialla.

In arrivo temporali su tutte le zone di allerta.

E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).