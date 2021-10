Consigli per investire sulle azioni Amazon

Investire su Amazon? Da ormai più di vent’anni a questa parte, le azioni di Amazon sono in assoluto tra le più desiderate del mercato. D’altronde aziende internazionali così grandi sono storicamente considerate tra le più stabili, affidabili e redditizie in assoluto. Aziende che sono quotate dentro le Borse più prestigiose, che chiudono il loro anno con bilanci miliardari e che, spesso e volentieri, si dimostrano capaci di resistere persino alla crisi più feroce. Non a caso Amazon rientra in quella cerchia ristretta di protagonisti finanziari che sono riusciti a superare persino la pandemia da Covid-19: un evento di portata globale che ha avuto ripercussioni drammatica su praticamente mezzo pianeta.

Il Coronavirus ha radicalmente cambiato lo stile di vita di quasi tutti noi: ha costretto in casa milioni di persone, ha letteralmente cancellato una quantità impressionante di attività e posti di lavoro ed ha colpito duramente anche il mondo della finanza. Il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos è stato capace di fornire prestazioni positive anche durante due anni così complessi. In questo contesto, infatti, gli utenti che scelgono di investire su azioni di Amazon sono sempre più numerosi.

Breve storia di Amazon

Quando Jeff Bezos pensò per la prima volta ad Amazon, puntava a realizzare una semplice libreria online. Forse nemmeno lui intuiva tutte le potenzialità di quello che, a distanza di qualche anno, sarebbe diventato il leader mondiale incontrastato del settore e-commerce: uno store online praticamente sconfinato, che ogni giorno vende milioni di prodotti differenti in tutti i paesi del mondo e che, tra l’altro, è sempre più attivo anche con servizi paralleli come ad esempio Amazon Prime (piattaforma on demand di Cinema e Serie TV) o Amazon Music (piattaforma di streaming audio). Anche la storia in Borsa di Amazon è stata all’insegna di una crescita esponenziale.

Il titolo venne quotato per la prima volta nel 1997 all’interno del NASDAQ, ovvero il primo mercato di borsa elettronica della Storia: all’epoca il valore nominale delle azioni AMZN era di soli 18 dollari. Aggi le cose stanno molto diversamente e, per farsi un’idea della portata del fenomeno Amazon, sarà sufficiente ricordare che il suo fondatore Bezos rientra stabilmente all’interno delle classifiche degli uomini più ricchi del pianeta: secondo la rivista Forbes il suo patrimonio personale ammonterebbe infatti a quasi 200 miliardi di dollari.

Come investire su Amazon

Come già anticipato in precedenza, le azioni di Amazon vengono consigliate quotidianamente anche dai professionisti del settore, come ad esempio i team che realizzano i cosiddetti “segnali di trading”: previsioni finanziarie che studiano l’andamento passato di un asset per dare indicazioni sulla sua possibile quotazione futura. Per gli analisti la capacità dimostrata da Amazon di generare guadagno persino durante la pandemia è stata un elemento decisivo: il titolo infatti è riuscito a centrare il celebre “effetto Rally”, una condizione che permette a un asset di crescere al punto tale da cancellare le perdite precedenti.

Non a caso, a partire da novembre 2020 la quotazione delle azioni AMZN non è praticamente mai scesa sotto la soglia dei 3.000 dollari. Il problema di investire in Amazon è dunque legato esclusivamente al valore del titolo, ma, per fortuna, esistono diverse opportunità di trading alla portata di tutti. Un’opzione decisamente “democratica” è rappresentata dai CFD, ovvero i Contratti Per Differenza: questo strumento finanziario infatti prevede la firma di un contratto che ha lo stesso valore di uno o più asset e dunque consente di scommettere sul loro valore specifico, evitando però i costi della compravendita diretta.

