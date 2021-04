Maxi tamponamento sulla A1, ancora imprecisato il numero dei feriti

Share Pin 1 Condivisioni

Sono diverse le auto rimaste coinvolte. C’è anche un mezzo articolato. Sul posto i vigili del fuoco

Maxi tamponamento questa mattina sulla A1 in prossimità di Valmontone, in direzione Firenze.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte diverse auto e un mezzo articolato.

Ancora imprecisato il numero di persone rimaste ferite nell’impatto.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con una gru, Crrc, il personale Usar, l’elicottero Drago e Eli Pegaso.

Le cause dell’incidente per il momento non si conoscono. Il tratto della strada è provvisoriamente chiuso.

Sul posto presente anche la Polizia stradale.

