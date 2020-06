Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. “Dedichiamo loro un grande in bocca al lupo e un pensiero per incoraggiarli ad affrontare nel migliore dei modi questa importante prova”

Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

Maturità 2020, gli auguri del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – Così in una nota il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando: “Nonostante le note vicissitudini legate al Covid-19 le ragazze e i ragazzi di Ladispoli tra poche ore si troveranno ad affrontare gli esami di maturità.

Come da tradizione dedichiamo loro un grande in bocca al lupo e un pensiero per incoraggiarli ad affrontare nel migliore dei modi questa importante prova che, come dico sempre, segna idealmente il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Sono certo che, nonostante l’anno scolastico appena trascorso sia stato purtroppo influenzato dall’emergenza sanitaria, i nostri studenti riusciranno ugualmente a dare il massimo di loro stessi.

Approfitto dell’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento agli insegnanti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che in questi mesi difficili hanno fatto tutto il possibile per non perdere il contatto con gli studenti e portare a termine la programmazione didattica.

Allo stesso tempo rivolgo un pensiero anche ai genitori di tutti gli alunni che hanno accompagnato e supportato i propri figli nell’inedita modalità di svolgimento a distanza delle lezioni.

Buona maturità!”