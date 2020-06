Condividi Pin 0 Condivisioni

Incendio di sterpaglie ad Anguillara: intervengono i Vigili del Fuoco – Nel primo pomeriggio di oggi un incendio di sterpaglie è divampato ad Anguillara Sabazia in via della Mola. A causa del forte vento che spirava le fiamme si dirigevano verso una privata abitazione. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile Avab di Bracciano che insieme ai vigili del fuoco di Bracciano hanno spento l’incendio e messa in sicurezza la zona dopo 2 ore di lavoro.