Mattinata di caos a Roma: forte grandinata manda in tilt il traffico tra Ostica e l’Eur –

Mattinata di caos a Roma: forte grandinata manda in tilt il traffico tra Ostica e l’Eur

Un violento acquazzone e una forte grandinata. Mattinata di caos a Roma sud dove la pioggia è scesa sotto forma di ghiaccio tramutando pericolosamente le strade in piste da sci. I maggiori disagi a Roma sud: via Cristoforo Colombo, la via Ostiense e la via del Mare dove si procede a passo d’uomo, lì dove è possibile. Tempi di percorrenza fuori controllo: “Oltre due ore per raggiungere il ponte del raccordo da Casal Palocco”.

Grandine a Roma sud, ma anche pioggia, tanta pioggia. Come informano da LuceVerde disagi, code e traffico in tilt si registrano su via Cristoforo Colombo, con code a partire da Castel Fusano in ingresso in città. Colombo dove è stato necessario chiudere la corsia centrale all’altezza di via di Mezzocammino in direzione Centro, con il traffico deviato sulla laterale. Quadrante sud alle prese anche con la chiusura di via di Decima e la chiusura dello svincolo di via Pontina in direzione di via di Acqua Acetosa Ostiense e l’allagamento del sottopasso sempre della Pontina in direzione via Laurentina. Una mattinata di super lavoro per la polizia locale di Roma Capitale che ha visto impegnati i gruppi IX Eur e Gpit con l’ausilio dei volontari della protezione civile.

Diversi automobilisti bloccati sulla Colombo raccontano di una grandinata durata una decina di minuti, con accumuli di una grossa quantità di ghiaccio sull’asfalto. La strada è per questo diventata impercorribile. Molti i motociclisti che, per ripararsi dalle precipitazioni, sono rimasti fermi sotto ponti e viadotti.

Maltempo a Roma

Piogge e temporali annunciati dalla giornata di domenica con il dipartimento della protezione civile che ha diramato una allerta meteo codice giallo dalla serata di ieri e per le successive 36 ore. Previsti 2 mm di pioggia. Come prevedono da 3Bmeteo, a “Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordovest”.