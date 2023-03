Civitavecchia: intervento urgente sull’acquedotto del Mignone

Copiosa perdita sul tratto Tarquinia – Civitavecchia. Flusso idrico interrotto per riparare il guasto

Acea Ato2 comunica che è stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Tarquinia-Civitavecchia, in Loc. Montericcio, dell’acquedotto del Mignone, per la quale è stato necessario interrompere il flusso idrico per svolgere le necessarie manutenzioni.

Si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle aree servite dall’impianto Filtri Aurelia e nelle zone limitrofe. Il rientro delle normali condizioni di servizio è previsto entro poche ore, salvo imprevisti.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in piazza Antonio Vivaldi e in viale Gioacchino Rossini angolo via Guido D’Arezzo.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

