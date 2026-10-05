Il 16 ottobre al Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle la conferenza di presentazione e la firma del protocollo. Al centro sviluppo sostenibile, turismo, ambiente, cultura, servizi e nuove opportunità per le comunità del comprensorio

Masterplan Lago di Bracciano, il territorio costruisce una visione comune per il futuro –

BRACCIANO – Una strategia condivisa per immaginare il futuro del Lago di Bracciano, mettendo in rete istituzioni, territorio e comunità locali. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 11.00, la Sala Conferenze del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, a Bracciano, ospiterà la Conferenza di presentazione e firma del protocollo del “Masterplan Lago di Bracciano”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a sistema le grandi potenzialità ambientali, turistiche, culturali ed economiche dell’area lacustre, delineando un modello di sviluppo innovativo e sostenibile che sappia valorizzare il territorio senza comprometterne l’identità e le peculiarità ambientali.

Il Masterplan guarda infatti a un comprensorio che possiede risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali di grande rilievo e punta a trasformarle in una strategia organica. Tra gli obiettivi indicati figurano la promozione di un turismo sempre più qualificato e diversificato, la valorizzazione delle eccellenze locali e lo sviluppo di nuove opportunità legate allo sport, alla natura, alla cultura e al benessere, insieme al rafforzamento dell’offerta ricettiva e dei servizi.

Un progetto, dunque, che vuole mettere al centro non soltanto il Lago di Bracciano, ma anche le comunità che vivono il territorio, cercando un equilibrio tra sviluppo economico, sostenibilità, tutela delle risorse naturali e qualità della vita.

La conferenza del 16 ottobre rappresenterà un primo importante momento di confronto tra istituzioni, operatori economici, associazioni e cittadini. Nel corso dell’appuntamento saranno illustrati il percorso di elaborazione del Masterplan e le prime linee progettuali, con un’attenzione particolare alle possibili ricadute sul territorio e alle forme di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Ad aprire l’incontro sarà il saluto di benvenuto del colonnello Dario Bovino, comandante dell’aeroporto di Vigna di Valle. Il programma annunciato vede quindi la partecipazione di Ivano Iacomelli, Commissario straordinario dell’Ente Parco di Bracciano-Martignano, e dei sindaci Marco Crocicchi per Bracciano, Angelo Pizzigallo per Anguillara Sabazia e Claudia Maciucchi per Trevignano Romano.

Prevista inoltre la presenza degli assessori regionali Giancarlo Righini, Alessandro Calvi e Fabrizio Ghera, insieme a rappresentanti delle diverse forze politiche regionali. Tra gli interventi annunciati figurano anche Daniele Torquati, presidente del XV Municipio di Roma, Rosaria Marino, direttore generale della Asl Roma 4, e Margherita Eichberg, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. A moderare sarà Daniele Di Mario, responsabile dell’Ufficio stampa della Regione Lazio, come riportato nel programma della manifestazione allegato all’invito.

Il confronto assume così una dimensione che supera i confini dei singoli comuni: Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano sono chiamati a ragionare insieme sul futuro del lago e sulla possibilità di costruire una programmazione capace di integrare ambiente, economia, turismo e servizi.

La sfida indicata dal Masterplan è proprio quella di passare dalle singole iniziative a una visione territoriale condivisa, nella quale la tutela del patrimonio naturale possa procedere insieme alla crescita delle opportunità economiche e sociali.

Un percorso che parte dal Lago di Bracciano e dalle sue comunità per costruire una prospettiva comune: non soltanto valorizzare ciò che il territorio possiede oggi, ma definire quale territorio si vuole consegnare al futuro.