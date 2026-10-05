Un progetto atteso da oltre dieci anni diventa realtà. La Sindaca Elena Gubetti: «Un’opera di tutti e per tutti». Il Vescovo Gianrico Ruzza: «È un sogno che si realizza»

Marina di Cerveteri, posata la prima pietra del nuovo Centro Pastorale –

CERVETERI – Un momento carico di emozione e dal forte valore simbolico per la comunità di Marina di Cerveteri. Nella serata di domenica 4 ottobre, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco, è stata posata la prima pietra del nuovo Centro Pastorale, un’opera attesa dal territorio da oltre dieci anni.

A dare notizia dell’evento è stata la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che ha sottolineato l’importanza di un progetto destinato a diventare un nuovo punto di riferimento non soltanto per la comunità parrocchiale, ma per l’intero territorio.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Vescovo, Monsignor Gianrico Ruzza, che durante l’omelia ha definito l’avvio dell’opera «un sogno che si realizza».

Il nuovo Centro Pastorale nasce infatti con l’obiettivo di essere molto più di una struttura: uno spazio di accoglienza, incontro, comunità e integrazione, nel quale le persone possano sentirsi accolte, ascoltate e meno sole. Un servizio che, come evidenziato dalla Sindaca, mancava da troppo tempo a Marina di Cerveteri.

La realizzazione dell’opera è il risultato di un lungo percorso che ha visto collaborare Curia, Parrocchia e Amministrazione comunale. Il Consiglio comunale di Cerveteri ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’intervento, contribuendo così a rendere possibile un progetto considerato di grande rilevanza sociale per il territorio.

La Sindaca ha ricordato anche il lavoro svolto negli anni da Don Domenico, che iniziò a occuparsi del progetto nel 2016, e da Don Bernardo, che in meno di due anni è riuscito ad arrivare all’avvio dei lavori.

Importante anche il quadro economico dell’intervento: secondo quanto riportato dalla Sindaca, il 50% del costo sarà finanziato dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, mentre la restante parte sarà suddivisa in egual misura tra Curia e Parrocchia.

Nel suo messaggio, Elena Gubetti ha rivolto un ringraziamento al Vescovo Monsignor Gianrico Ruzza per la presenza e la vicinanza alla comunità, al Dott. Egildo Spada, Economo della Curia, al Geom. Gianluigi Saddi, Tecnico della Curia, e ai progettisti Arch. Giovanni Federici e Ing. Fabio De Cristofaro, per il lavoro e l’impegno profusi nelle diverse fasi del percorso.

Particolarmente significativo che la posa della prima pietra sia avvenuta proprio nel giorno dedicato a San Francesco, sotto la cui protezione viene idealmente posto il nuovo Centro Pastorale.

L’auspicio espresso è che la nuova struttura possa diventare un luogo nel quale trovino spazio quei valori di semplicità, perdono, riconciliazione e accoglienza che San Francesco ha testimoniato, con un’attenzione particolare verso chi vive situazioni di solitudine, fragilità o difficoltà.

Dopo oltre dieci anni di attesa, dunque, per Marina di Cerveteri prende concretamente forma un progetto destinato a rappresentare un nuovo luogo di aggregazione e condivisione.

«Un’opera di tutti e per tutti, che oggi prende vita», ha concluso la Sindaca Elena Gubetti.