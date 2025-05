Martedì 6 maggio i treni si fermeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Il 6 maggio la circolazione dei treni, in tutta Italia, sarà fortemente a rischio. È stato infatti confermato lo sciopero nazionale di 8 ore del personale del Gruppo FS, dalle 9 alle 17 di martedì prossimo.

Martedì 6 maggio i treni si fermeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno dichiarato: “Lo sciopero del 6 maggio che abbiamo proclamato unitariamente nelle ferrovie è confermato. Questo perché, negli ultimi incontri per il rinnovo del contratto nazionale, non ci sono stati passi in avanti“. I contratti aziendali sono scaduti il 31 dicembre 2023, e non sono stati ancora rinnovati.

Trenitalia ricorda che tutte le informazioni sui treni e sui collegamenti si possono trovare sull’app Trenitalia, sulla sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, sul sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord. Oltre che chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, o rivolgendosi alle biglietterie o al personale di assistenza clienti.