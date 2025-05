Multe elevato il Primo Maggio al cimitero nuovo. Ne parliamo con il Vicesindaco, Riccardo Ferri

Il problema del parcheggio per chi va alle cascatelle – di Giovanni Zucconi

In un recente articolo avevamo parlato dei tanti turisti che vengono a Cerveteri, soprattutto nei fine settimana, per passare qualche ora nelle aree esterne della Necropoli della Banditaccia, e per raggiungere le cascatelle. Avevamo anche detto che un’evidenza di questa pacifica invasione sono i parcheggi pieni di macchine. Soprattutto i tre della Necropoli e quello del cimitero nuovo di Cerveteri.

In teoria quello del cimitero nuovo non dovrebbe essere utilizzato dagli escursionisti. Ma solo da quelli che vanno a visitare i loro morti. Il motivo è facile da intuire. Le decine e decine di macchine parcheggiate dagli escursionisti, impedirebbero ai cittadini ceretani di frequentare il loro cimitero.

Il problema del parcheggio per chi va alle cascatelle

In teoria, ma anche in pratica. È quello che hanno scoperto alcuni escursionisti che, il Primo Maggio, avevano lasciato le loro macchine parcheggiate proprio davanti al cimitero nuovo di Cerveteri. Al ritorno hanno avuto l’amara sorpresa di trovare, sotto un tergicristallo, una multa elevata dai vigili.

Quali avrebbero dovuto essere i parcheggi da utilizzare? Sperabilmente quelli all’interno della città. Ma è comprensibile che non sarebbero certo i più comodi. Quali allora?

I parcheggi previsti, con tanto di segnaletica, sono quelli della Necropoli della Banditaccia. Che possono contenere, se ben utilizzati, qualche centinaio di macchine. E che rappresentano l’inizio della passeggiata più bella ed emozionate tra quelle che ti portano alle cascatelle. Perché passa attraverso, o vicino, suggestive aree archeologiche. Come, per esempio, la Necropoli del Laghetto. E passa, soprattutto, nella splendida Via degli Inferi. Costeggia le antiche e affascinanti mura antiche di Cerveteri, e arriva fino a Porta Coperta. Tutto in un percorso quasi completamente tra il verde di ombrosi boschi.

Rispetto a parcheggiare al Cimitero nuovo si allunga forse di un paio di Km. Ma ne vale sicuramente la pena.

Questo è quello che possiamo dire noi. Per avere qualche informazione in più sui divieti che hanno obbligato i vigili a fare la multa, abbiamo sentito Riccardo Ferri. Vicesindaco, con delega alla Polizia Locale e Sicurezza.

Riccardo Ferri

Ci può raccontare cosa è successo il Primo Maggio davanti al cimitero nuovo? Abbiamo letto di multe elevate a tutti quelli che erano parcheggiati lì

“Innanzitutto, i vigili sono stati chiamati perché c’erano delle macchine parcheggiate fuori dagli appositi spazi. E intralciavano il passaggio. Poi sono state elevate in tutto 6 o 7 multe. Non sono state fatte a tutti.”

Ma non ci sono anche delle disposizioni che limitano la durata della sosta?

“Infatti, il parcheggio previsto per chi va alle cascatelle, o verso i monti, è quello della Necropoli della Banditaccia. Abbiamo messo diversi cartelli per indicarlo. Quale è il problema? È che i posti disponibili per chi va a trovare i familiari defunti sono limitati. E se vengono tutti occupati, come può succedere nei fine settimana, si crea un disagio per i nostri concittadini. Per questo abbiamo messo un disco orario.”

Comunque mi sta dicendo che hanno ricevuto una multa multati solo quelli che avevano parcheggiato male le macchine. Non quelli a cui era scaduto il disco orario

“E’ così. Me lo ha assicurato la Comandante-”

Non si potrebbe trovare una soluzione per trovare un parcheggio per gli escursionisti anche in questa area?

“Dovremo riprendere una proposta che abbiamo fatto tempo fa alla Soprintendenza. Che è la “proprietaria” delle aree intorno al cimitero. Potremmo utilizzare uno di quei terreni per organizzare un parcheggio. Naturalmente utilizzabile solo in certi orari, e chiuso con un cancello la sera. Il Comune metterebbe in sicurezza l’area. Questa sarebbe una soluzione ottimale.”