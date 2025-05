I ragazzi della RIM di Cerveteri hanno vinto il Campionato Provinciale di calcio Under 15

Ieri pomeriggio, alla presenza del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, e dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, si è festeggiata la vittoria dei ragazzi della RIM nel Campionato Provinciale Under 15

La squadra ha ottenuto una vittoria straordinaria. Rimanendo imbattuta durante tutto il campionato. Da sottolineare che il loro campionato è stato molto impegnativo, poiché erano stati inseriti in un girone particolarmente competitivo: quello della zona di Viterbo.

I ragazzi della RIM di Cerveteri hanno vinto il Campionato Provinciale di calcio Under 15

Al Mister Fabrizio Carbone, al vice Massimo Paolangeli, alla Presidente Ilenia Rinaldi e alla Vicepresidente Maura Rinaldi, sono andati i complimenti del Sindaco e dell’Assessore per il grande lavoro che ogni giorno svolgono per i ragazzi, e per il mondo dello sport ceretano.

Il Sindaco ha annunciato che, nei prossimi giorni, questi dirigenti verranno presentati con i dovuti onori in occasione di un prossimo evento pubblico. Probabilmente durante la Festa del Patrono.