Marina di Cerveteri, pericolo forasacchi: diversi cani sottoposti ad intervento chirurgico

Nelle aree verdi dedicate ai cani va raccolta l’erba tagliata per eliminare il pericolo dei forasacchi che sono causa di infezioni, problemi oculari ed articolari per i cani

Marina di Cerveteri, pericolo forasacchi

I forasacchi, si sa, sono da sempre un gravissimo problema per i cani. Domestici o no. Basta fare un giretto su Facebook, o più in generale su Internet, e si trovano decine di post e di articoli che parlano, con diversi toni, di questo autentico flagello per i nostri amici a quattro zampe.

Si trovano consigli su cosa fare dopo una passeggiata con i cani, e i sintomi che bisogna riconoscere per capire che un forasacco è entrato dove non doveva entrare. E, purtroppo, leggiamo anche delle gravi conseguenze fisiche che subiscono i cani quando i forasacchi entrano nel naso, per esempio. O addirittura arrivano fino ai polmoni. I forasacchi sono anche causa di infezioni, problemi oculari ed articolari. Insomma, un incubo per i padroni di cani.

Abbiamo letto che, pochi giorni fa, nella frazione di Marina di Cerveteri, nel giro di sole 48 ore, ben due cani sono stati sottoposti a intervento chirurgico per togliere dei forasacchi dalle loro vie aeree. E questi naturalmente sono solo un esempio di quelli che in questo periodo si sono dovuti recare nelle cliniche veterinarie per curare i loro cani. Segnalazioni, anche nella nostra Redazione, arrivano tutti i giorni.

Ma se è un inevitabile problema stagionale, perché ne parliamo? Perché basterebbe poco per limitare di molto il problema. Se non addirittura eliminarlo. Almeno per i proprietari più attenti e coscienziosi.

È evidente che potrebbe essere molto costoso intervenire su tutte le aree verdi di Cerveteri, e di Marina di Cerveteri in particolare. Ma è altrettanto evidente che si potrebbe azzerare il problema in alcune aree particolarmente significative. Ben definite e circoscritte. Quali? La risposta è semplice: nelle aree verdi dedicate ai cani, e nei percorsi per arrivare ad esse.

Almeno in queste ci si aspetta che il pericolo venga eliminato. Non farlo sarebbe come aprire un parco giochi, e lasciare aperte delle buche dove i bambini possono cadere e farsi male.

Come si elimina il problema? Non è così difficile. Basta raccogliere l’erba tagliata nelle aree e sui marciapiedi. E questo, a quanto sembra, non viene mai fatto. È un lavoro in più che viene chiesto alla ditta che si occupa degli sfalci? Sicuramente si. Ma anche ricoprire le buche dentro un parco giochi richiederebbe lavoro. E sicuramente verrebbe fatto per evitare brutte conseguenze sui bambini.

Poi, se questa raccolta venisse fatta anche in tutte le aree verdi curate dal Comune, ci sarebbe ancora meno lavoro per i veterinari. Aspettiamo su questo tema una risposta dall’Amministrazione comunale.