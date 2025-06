Ladispoli celebra il 19 giugno la giornata dedicata alla comunità senegalese

Il 19 giugno di ogni anno a Ladispoli si celebra una giornata speciale dedicata alla comunità senegalese, un momento di festa, integrazione e fratellanza. Quest’anno, questa ricorrenza ha assunto un significato ancora più importante, poiché è stata ufficializzata dalla giunta Grando nel 2023 come giornata dedicata a Cheik Ahmadou Bamba, guida spirituale molto venerata dalla comunità senegalese.

In occasione di questa manifestazione, come ogni 19 giugno, Ladispoli ha voluto rendere omaggio ai suoi concittadini senegalesi, celebrando l’integrazione e l’aggregazione tra le diverse culture presenti in città. La giornata è stata caratterizzata da un corteo di musica e fratellanza, che ha visto la partecipazione della comunità e delle autorità locali.

Durante l’evento, la delegazione senegalese guidata da Serigne Mame Mor Mbacké è stata accolta con calore dal Sindaco Alessandro Grando, dall’Assessore al Turismo Marco Porro e dall’Assessore al Commercio Daniela Marongiu. La visita e le celebrazioni sono state un momento di grande emozione e di rafforzamento dei legami tra Ladispoli e la comunità senegalese.

Il Sindaco Grando ha commentato: “Ladispoli è un esempio di integrazione, la comunità senegalese è perfettamente inserita da oltre vent’anni e siamo felici di aver potuto dar loro modo di festeggiare una festa così rappresentativa. Per noi rimane un momento importante e di grande crescita.”

Questa giornata rappresenta un’occasione per rafforzare i valori di solidarietà, rispetto e convivenza tra tutte le culture presenti in città, sottolineando come Ladispoli sia una comunità aperta e accogliente.