A Cerveteri la quarta edizione della Festa del Fiore di Zucca con il Rione Madonna dei Canneti

Appuntamento in Via Mario Pelagalli per sabato 12 e domenica 13 luglio: stand gastronomici, intrattenimento per bambini, artigianato e la musica dei ‘Radiofonica.2’ e del ‘Trio Monti’. L’Assessore ai Rioni Manuele Parroccini: “Saranno due giorni di grande festa”

A Cerveteri torna una delle feste più attese dell’estate. Sabato 12 e domenica 13 luglio, quarta edizione della Festa del Fiore di Zucca, organizzata dal Rione Madonna dei Canneti: due giorni di musica, giostre, animazione per bambini, banchi e ovviamente stand gastronomici, curato dai rionali, dove si potrà degustare il fiore di zucca, rigorosamente a Km0, cucinato nelle più gustose e svariate modalità.

La manifestazione gode del Patrocinio dell’Assessorato ai Rapporti con i Rioni e Attività Produttive del Comune di Cerveteri.

Ricco il programma della festa, che sul palco principale vedrà esibirsi nella serata di sabato 12 luglio i Radiofonica.2, lo storico gruppo locale guidato da Moreno Sagripanti, mentre in quella di domenica 13 luglio il “Trio Monti”, un viaggio tra folk, swing, pop e jazz, tra inediti e brandi tradizionali della musica romana. A chiudere la festa, il consueto spettacolo pirotecnico.

“Poter annunciare e patrocinare la quarta edizione della Festa del Fiore di Zucca del Rione dei Madonna dei Canneti è un onore ed una gioia doppia per me quest’anno, in quanto è la prima che vivo in veste di Assessore – ha dichiarato Manuele Parroccini – non è di certo un mistero il mio storico attivismo nel mondo dei Rioni ed in particolar modo in questo, che poi è dove sono nato, cresciuto e tutt’ora vivo. Saranno due giorni di divertimento, di amicizia, di musica e spettacolo: come sempre, un ricco programma pensato per tutta la famiglia, per i bambini, per stare insieme. Invito dunque tutti a trascorrere qualche ora di svago con le iniziative in programma, magari, visto il periodo di piena estate in cui si svolge, al rientro dal mare. A tutti i Rionali, un caloroso in bocca al lupo per questo nuovo grande appuntamento”.

“I Rioni da sempre sono protagonisti nei mesi estivi della nostra città – ha aggiunto l’Assessore Manuele Parroccini – la scorsa settimana c’è stata la grande festa medievale del Rione Boccetta, ai quali vanno i miei complimenti per lo straordinario successo di pubblico, a luglio quella del Rione Madonna dei Canneti e nelle prossime settimane ci saranno tanti altri appuntamenti con gli altri Rioni della città. Rioni che saranno poi come sempre protagonisti all’interno di quella che è la festa più bella e ricca di storia di Cerveteri, ovvero la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: nei giorni scorsi sono stati resi noti i titoli dei film scelti da ognuno di loro per la sfilata dei carri allegorici e sono sicuro ci offriranno uno spettacolo straordinario”.

Ad invitare la cittadinanza alla Festa del Fiore di Zucca del Rione Madonna dei Canneti è anche Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Nel ricco programma dell’intrattenimento estivo della nostra città su cui stiamo lavorando ci sarà chiaramente spazio anche alle singole iniziative dei vari Rioni, appuntamenti che richiamano sempre tantissime persone. La Festa del Fiore di Zucca è diventata in questi anni una tradizione per Cerveteri: una tradizione che continua e che cresce di anno in anno. Buona festa a tutti!”.