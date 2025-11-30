 
Cerveteri

Marina di Cerveteri, nella Parrocchia San Francesco d’Assisi si svolgerà il concerto Gospel, “Natale Insieme”

30 Novembre 2025

Lunedì 8 dicembre, alle ore 18:30, la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Marina di Cerveteri ospiterà il concerto Gospel, “Natale Insieme”. Sarà momento di incontro comunitario che mette insieme musica e valori di solidarietà.

L’evento rappresenterà un appuntamento speciale per tutti. Pensato per far vivere alla comunità la magia del Natale attraverso le voci e l’energia del gospel. Il concerto avrà la direzione musicale e gli arrangiamenti di Demo Morselli, e la regia e il testo di Marcello Cirillo. Sarà uno spettacolo che unisce musica, narrazione ed emozioni nel segno dello spirito natalizio.

La comunità parrocchiale dà appuntamento a fedeli, famiglie e cittadini per vivere un “Natale Insieme” sotto il segno del Gospel.