Grande partecipazione all’Open Day dell’Istituto Tecnico “G. di Vittorio” di Ladispoli

Riceviamo dall’Istituto Tecnico “G. di Vittorio” di Ladispoli, e pubblichiamo.

Ieri, sabato 29 novembre 2025 si è svolto l’Open Day dell’Istituto Tecnico “G. di Vittorio” di Ladispoli. Un appuntamento molto atteso dalle famiglie degli studenti delle scuole medie che stanno scegliendo il proprio percorso di studi per il prossimo anno scolastico. L’evento ha registrato una notevole affluenza, con numerose famiglie che hanno partecipato insieme ai loro figli di terza media, interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto.

Il prof. Massimo Cerrocchi, funzione strumentale per l’orientamento, ha accolto i partecipanti nell’Aula Magna, presentando le peculiarità dei due indirizzi di studio:

· AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing

· CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio

A seguire, grazie alla partecipazione dei docenti Pascalin, Capodacqua, Pompei, De Luca e del tecnico Bucciarelli, gli studenti delle scuole medie sono stati coinvolti in una serie di attività laboratoriali, appositamente predisposte per far conoscere loro le esperienze pratiche e innovative che caratterizzano l’Istituto.

Il prof. Cerrocchi ha tenuto una mini-lezione sul software AutoCAD, mostrando le basi del disegno tecnico al computer. Mentre la prof.ssa Capodacqua ha guidato una coinvolgente attività di economia aziendale nel laboratorio di informatica. Nel laboratorio di chimica-fisica-scienze il prof. Pompei ha proposto esperimenti e dimostrazioni particolarmente apprezzati dai ragazzi. Il tecnico Bucciarelli, infine, ha illustrato le moderne attrezzature dell’Istituto: La stampante 3D, l’incisore laser, i visori 3D e i software per la modellazione tridimensionale. Consentendo agli studenti di esplorare da vicino strumenti tecnologici di ultima generazione.

Le famiglie hanno espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’iniziativa e per la qualità delle attività proposte. Anche il prof. Cerrocchi ha manifestato la propria soddisfazione per l’ampia partecipazione, e per l’interesse mostrato dagli studenti verso i percorsi dell’Istituto.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 13 dicembre. Con due turni di ingresso: 9:30–11:00 e 11:00–12:30. Per partecipare è gradita la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/41x719utn68W8QJE8

Vi aspettiamo!