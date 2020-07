Condividi Pin 3 Condivisioni

Si svolgerà nelle ore notturne, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 di domani mattina

Marina di Cerveteri, inizia oggi la disinfestazione delle zanzare

Inizia oggi il ciclo di disinfestazione dalla zanzara e dalla zanzara tigre.

Marina di Cerveteri, inizia oggi la disinfestazione delle zanzare

Il trattamento interesserà il territorio comunale di Cerveteri, in particolare Cerenova, Campo di Mare e la zona di Ippocampo e si svolgerà nelle ore notturne, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 di domani mattina. Per l’occasione saranno utilizzate sostanze in modalità e quantità tali da non provocare nessun danno per persone, animali o cose.

La disinfestazione sarà avviata anche nei prossimi giorni, tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, a Valcanneto, Borgo San Martino e I Terzi.

Durante il ciclo di disinfestazione si raccomanda di non sostare nelle piazze o nei luoghi interessati dal servizio, di tenere le finestre chiuse, di non lasciare panni e indumenti stesi sui balconi e di riparare alimenti, animali domestici e di allevamento.

Per informazioni e segnalazioni chiamare i numeri: 800996998 (telefono fisso) e 0805569000 (da cellulare).