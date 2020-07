Condividi Pin 0 Condivisioni

Nella lista solo 15 Paesi terzi, inclusa l’Italia e la Cina

Coronavirus, l’Unione europea riapre le frontiere ma non agli USA

Riaprono oggi le frontiere esterne dell’Unione europea, ma solo a 15 Paesi terzi.

Nella lista approvata sarebbero incluse la Cina solo se permette di far entrare gli europei, ovviamente l’Italia, l’Algeria, l’Australia, il Canada, la Georgia, il Giappone, il Montenegro, il Marocco, la Nuova Zelanda, il Ruanda, la Serbia, la Corea del Sud, la Thailandia, la Tunisia e l’Uruguay, ma sono esclusi appunto gli Stati Uniti per il numero sempre maggiore di casi positivi al coronavirus. Per l’Italia vige la massima prudenza.

Nella lista, che dovrà essere rivista ogni 14 giorni, come scrive il Fatto Quotidiano, in preparazione anche la Gran Bretagna, Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Belgio, Turchia e Olanda. Esclusi invece il Portogallo e la Svezia.