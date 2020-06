Condividi Pin 7 Condivisioni

I non residenti potranno così smaltire in sicurezza i loro rifiuti

Marina di Cerveteri, attiva da oggi l’isola ecologica mobile

Buona notizia per i tanti non residenti a Marina di Cerveteri che scelgono di venire a trascorrere il weekend nella frazione: da oggi sarà infatti attivo il servizio di isola ecologica mobile. Dalle 16 alle 22 sarà possibile dunque poter conferire i propri rifiuti in modo adeguato, senza causare disservizi.

Tutte le info sul servizio: