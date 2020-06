Condividi Pin 0 Condivisioni

Brutta avventura per l’animale che però sembra non essere in pericolo

Poteva trasformarsi in un dramma, ma fortunatamente tutto sembra andare per il meglio: un cane di grande dimensione è stato investito in mattinata da un bus che stava percorrendo Via Castel Campanile a Cerveteri. Subito sono state allertate le guardie ecozoofile Fareambiente, che hanno provveduto al salvataggio dell’animale, trasportato poi in clinica.