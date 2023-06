Se durante tutto l’anno nelle frazioni di Mare del territorio etrusco, l’interruzione idrica riguarda soprattutto la notte, in estate i problemi si verificano anche durante le ore diurne. Esausti i cittadini

Primi sprazzi d’estate e a Marina di Cerveteri l’acqua già non c’è –

Che l’acqua manchi durante le ore notturne, in particolar modo dalle 23 del mattino, i residenti etruschi c’hanno ormai fatto l’abitudine (anche se non per questo non siano furiosi per i problemi che la decisione arrechi al quieto vivere), ma in estate i problemi ‘tornano a galla’ per quell’interruzione che parte già dalle ore diurne.

Luogo: Marina di Cerveteri. Problema: assenza d’acqua nelle abitazioni.

Da anni la frazione continua a lamentare e a denunciare pubblicamente e agli enti competenti i disagi e disservizi idrici che sono chiamati ad affrontare in particolar modo durante il periodo estivo.

Acqua a singhiozzo nel migliore dei casi. Rubinetti completamente asciutti nei peggiori. Il risultato però non è destinato a cambiare: i problemi all’interno della propria abitazione nonostante le bollette salate che bimestralmente sono chiamati a pagare.

In diverse occasioni il problema è imputato alla maggiore presenza di persone sul territorio, complice la bella stagione, e che dunque riduce notevolmente la portata in tutte le case.

Una situazione che, però, se vissuta frequentemente, con cadenza ciclica, non può che causare l’irritazione dei residenti, chiamati comunque a mettere mano al portafogli per saldare il conto, senza vedersi applicato alcuno sconto per il disagio subito.