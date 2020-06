Condividi Pin 12 Condivisioni

L’ingresso sarà contingentato

Marco Vannini, venerdì la presentazione del libro “Mio figlio Marco”-

Venerdì 3 luglio alle ore 17:00 presso l’Aula Consigliare del Granarone di Cerveteri si terrà la presentazione del libro “Mio figlio Marco”.

Con la partecipazione di mamma Marina e papà Valerio, dello scrittore Mauro Valentini e del Sindaco del Comune di Cerveteri Alessio Pascucci.

Al fine di consentire una corretta applicazione delle direttive per il contrasto della diffusione del virus Covid- 19, l’ingresso sarà contingentato.

Per dare modo di seguire l’evento a chi non avrà modo di partecipare verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook del Sindaco Alessio Pascucci.

Il Sindaco Pascucci ha diffuso la notizia tramite la propria pagina social:

“Venerdì 3 luglio alle ore 17:00 nell’aula consiliare del Granarone sarà presentato il libro dedicato al nostro caro Marco, scritto dalla mamma Marina insieme a Mauro Valentini.

Purtroppo non riusciremo ad accogliere tutti in sala, a causa delle norme del distanziamento sociale da mantenere e il contingentamento degli ingressi.

Cercheremo ugualmente di condividere con tutti voi questo momento così toccante per la nostra comunità trasmettendo la presentazione in diretta social. I proventi del libro saranno devolute ad iniziative sociali del territorio di Cerveteri e Ladispoli”.

Sarà possibile acquistare il libro direttamente presso il punto vendita appositamente adibito per l’evento.

I proventi della famiglia Vannini saranno interamente devoluti ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli in nome di Marco.