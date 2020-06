Ladispoli, via del Mare: dal 29 giugno il via per i lavori alla rete fognaria

Condividi Pin 4 Condivisioni

Da tempo i cittadini avevano segnalato odori nauseabondi in tutta la zona

Di Giulia Simone

Dal giorno 29 giugno 2020 inizieranno i lavori per la sistemazione della conduttura fognaria in Via del Mare.

Già da tempo i cittadini infatti segnalavano odori nauseabondi che avevano invaso tutta la zona.

Attraverso il sopralluogo della Guardia Costiera di Ladispoli e della Flavia Servizi, era stato infatti confermato che le fogne della zona fossero completamente intasate.

Da lunedì 29 giugno quindi, saranno avviati i lavori per sistemare la rete fognaria.