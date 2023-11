Marco Mellace non smette di stupire: ricostruita in 3D Gerusalemme al tempo delle crociate

Intervista esclusiva a “Flipped Prof”

di Marco Di Marzio

Bella, affascinante, carica di quella bellezza caratterizzata da mistero tale da suscitare curiosità e voglia di scoprire. È il caso della Gerusalemme al tempo delle crociate, che torna a rivivere in 3D grazie all’opera di Marco Mellace. Nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, colui conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori multimediali didattici con il soprannome di “Flipped Prof”, titolare di un canale YouTube arrivato a raggiungere 41.600 iscritti, con 11.167.620 visualizzazioni, ha voluto affrontare questa volta un particolare periodo storico di una città considerata sacra per tre principali religioni, ebraismo, islam e cristianesimo. Un lavoro degno di nome, sinonimo di qualità alla vista che spingono chi scrive a conoscere più da vicino questa nuova creatura tecnologica portata alla luce, da Mellace, contattando telefonicamente l’interessato per una breve intervista illustrativa.

Quali emozioni si provano nel rivedere la Gerusalemme del periodo crociato ricostruita in 3D?

Emozioni intense, sono infatti un appassionato storia medievale. Gerusalemme era una delle città più importanti anche all’epoca, per molte ragioni ma soprattutto di natura spirituale, essendo già allora un punto di riferimento riconosciuto per tre religioni. Quindi, ricostruire un periodo storico nel quale comunque vi è stata la dominazione cristiana, che ha portato Gerusalemme ad avere prestigio anche grazie alla creazione di tutta una serie di strutture e monumenti particolari, mi ha portato un’emozione particolare. Come dice Dan Bahat anche se la Gerusalemme crociata è scomparsa, quello spirito architettonico è ancora presente in molte parti della città.

Come è nata l’idea?

È nata vedendo il film “Kingdom of Heaven” del 2005, diretto da Ridley Scott. Rimasi affascinato vedendo le scenografie. Dunque, mi ero ripromesso che prima o poi avrei ricostruito la Gerusalemme crociata. Convinzione ulteriormente rafforzata consultando l’atlante della città, scritto dallo stesso Dan Bahat. Sicuramente in futuro cercherò di ricostruire altri periodi storici importanti del luogo.

Marco Mellace

Cosa comprende la tua ricostruzione multimediale?

Comprende tutta la città, inclusi gli ingressi, la campagna circostante. All’interno della ricostruzione è possibile vedere il monte degli ulivi, tutte le varie chiese fuori le mura, come la chiesa di San Pietro in Gallicantu, e tante strutture, come il lebbrosario di San Lazzaro, che oggi non ci sono più. Molto nei tempi odierni è scomparso della Gerusalemme crociata, la ricostruzione quindi comprende anche siti che ancora oggi testimoniano la presenza dei crociati nella zona, come ad esempio la chiesa di Sant’Anna, una delle poche strutture religiose giunta intatta fino a noi.

Dove è possibile vederla?

È possibile vederla sul mio canale YouTube “Flipped Prof”, all’interno di una playlist dal titolo “Gerusalemme 3D”, comprendente molti video dedicati alla realizzazione di questo lavoro multimediale. Da sottolineare il contenuto denominato “Storia e immagini di Gerusalemme del periodo crociato”, un documentario 3D completo sull’argomento.

Verso quale pubblico è destinata?

Sicuramente gli studenti universitari, in prima battuta coloro i quali mi hanno chiesto un contenuto sul periodo crociato. Poi naturalmente curiosi e appassionati di storia, di storia medievale, di 3D e delle attività di Flipped Prof.

A chi vuoi dedicare la ricostruzione 3D della Gerusalemme crociata?

Ovviamente il primo pensiero va alla sua gente, che vive un difficilissimo periodo storico. Non meno importante, a tutto il team del libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo – Volume 3 – Tremila anni tra storia e immagini” – Edizioni CISU. Un’Opera della quale sono coautore, presentato in questi giorni. Dedico dunque questa ricostruzione 3D a loro, che insieme a me hanno collaborato per raggiungere tale importante traguardo, di cui sono enormemente orgoglioso, trattandosi Ladispoli la mia città natale.