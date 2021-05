Share Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino aveva disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio dopo la positività di due operatori degli scuolabus. Incoraggianti i primi risultati degli screening della Asl sui contatti stretti dei due positivi

Manziana, primi screening sui contatti degli operatori degli scuolabus: situazione sotto controllo

“Lo screening effettuato tra la prima rete dei contatti degli operatori dello scuolabus risultati positivi al tampone per covid-19 non sta segnalando particolari criticità”.

Il sindaco Bruno Bruni fa il punto sulla situazione relativa alla diffusione del contagio all’interno della comunità.

Dopo l’accertamento della positività dei due operatori degli scuolabus, il primo cittadino aveva disposto infatti la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale per evitare il diffondersi del contagio (leggi qui)

“Ho reputato opportuno informarvi con tempestività per trasmettervi la serenità e la serenità con cui stiamo affrontando questo momento”, ha proseguito Bruno Bruni.

E il primo cittadino ha invitato “a seguire alla lettera le disposizione messe in campo dal personale dell’azienda sanitaria locale, dai medici di famiglia e dai pediatri ed a rispettare le misure anti-contagio in vigore: solo con un attento lavoro di squadra in cui ognuno fa la sua parte, potremo archiviare anche questa pagina complessa e delicata”

