Costretto a camminare su strati di pelo incrostato, salvato da Fareambiente Cerveteri

Whisky è stato sequestrato al suo padrone al quale è stata elevata più di una sanzione per la sua malcustodia. Ora il cagnolino sarà tosato e riportato al suo splendore

Era costretto a camminare sotto strati di pelo incrostato che non gli permettevano nemmeno di vedere.

Il suo nome è Whisky, il piccolo amico a quattro zampe un proprietario ce l’aveva, ma viste le sue condizioni, non si prendeva cura di lui.

A trovarlo mentre vagava in città sono stati gli agenti delle guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri.

“Si fa fatica a pensare che un cagnolone ridotto in questo stato possa aver ricevuto le cure, le premure, le attenzioni minime e il contatto umano di cui necessitava, anzi che meritava, eppure concediamo il beneficio del dubbio al suo padrone”.

“Dove invece non abbiamo potuto, ne voluto, transigere è sul benessere del cane, che per tale ragione è stato sequestrato e portato via dall’ambiente in cui viveva dopo che al suo padrone è stata elevata più di una sanzione per la sua malcustodia”.

“Adesso Whisky, così si chiama questo cucciolone, verrà tosato e riportato al suo splendore, ma per ora ci accontentiamo dei suoi occhi luminosi color caramello che finalmente liberi dal pelo sporco che li imprigionava potranno affacciarsi sulle persone che se ne occuperanno per ringraziarli con uno sguardo colmo di gratitudine, che non ha bisogno di parole per essere compreso”.



















