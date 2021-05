Share Pin 3 Condivisioni

2 operatori del trasporto scolastico positivi: chiuse per precauzione le scuole di Manziana – la nota dell’amministrazione:

Si informa la Cittadinanza che con ordinanza sindacale n. 3 del 19 maggio 2021, informati gli uffici della Asl Rm 4 e dell’istituto scolastico comprensivo di Manziana, da domani e fino al termine dell’iter previsto dall’azienda sanitaria locale per accertare la rete di contatti coinvolti e per definire concretamente le fasi operative da seguire, saranno chiusi tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento, adottato in via cautelativa, si è reso necessario a causa del risultato positivo dei tamponi di due operatori impiegati nel servizio di trasporto scolastico.

“Purtroppo mi trovo costretto a prendere un provvedimento che coinvolge centinaia di Concittadini e che, anche per questo, comprendendo tutti i disagi che ne deriveranno, avrei decisamente voluto evitare – dichiara il Sindaco Bruni – ma la situazione incerta che al momento si è venuta a creare necessita di un provvedimento forte che scongiuri anche il minimo rischio di una propagazione amplificata del contagio. Comprendo i problemi pratici che ci saranno per le famiglie: sono però sicuro che comprenderete che questi disagi, se rapportati ai possibili rischi in ballo, assumono un altro significato. Per chiarezza al momento non ci sono dati preoccupanti ma, visto il numero di alunni potenzialmente coinvolti e quello delle rispettive famiglie, ho preferito in maniera autonoma assumermi questa responsabilità.

Confrontandomi con la Asl, che, come sopra accennato si sta occupando di ricostruire la rete di contatti e di prendere i conseguenti provvedimenti previsti in casi analoghi, ho reputato fosse preferibile uno stop in questo momento, piuttosto che fare i conti in un prossimo futuro con un’impennata repentina ed incontrollata dei contagi.Mi rivolgo alle tante famiglie interessate, ringraziandole fin da ora per quello che sapranno fare a servizio dell’intera comunità: prestate attenzione.

Affrontiamo questi giorni con serietà, evitando assembramenti e rispettando alla lettera le disposizioni in vigore, seguendo le indicazioni che di volta in volta, se necessario, verranno date dagli operatori sanitari. Quello che faremo oggi, ci potrebbe permettere di scongiurare scenari da zona rossa che ci riporterebbero ad affrontare situazioni che non vogliamo e non possiamo più vivere.Permettetemi, infine, di manifestare pubblicamente tutta la mia solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte: non dimentichiamoci mai che dietro i numeri ci sono individui in carne ed ossa. Sapere di essere positivi ed essere consapevoli che questo ha generato questa situazione non deve essere affatto semplice. Mi ripeto, fino allo sfinimento: essere positivi non è, non può e non deve diventare una colpa.

Se proprio ci sono persone in cerca di colpevoli ed individui da accusare, sono a disposizione: è colpa del Sindaco. L’importante è che la nostra comunità si mantenga unita e solidale.

Con tutta onestà vi dico che confido convintamente nella professionalità e nella serietà del personale coinvolto nel servizio e nelle misure anti contagio applicate fin da subito sui nostri pulmini scolastici: nei fatti e non a parole fino ad oggi si sono dimostrate efficaci e questo deve darci quel minimo di tranquillità necessaria per affrontare questo delicato momento.

Restiamo quanto mai uniti, oggi più di ieri. Forza Manziana, finirà questa catena di notizie negative!”