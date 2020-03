Condividi Pin 0 Condivisioni

Il danno sta causando lo svuotamento del serbatoio “Fornaci” che serve le zone Fornaci, Quadroni e Macerine

Manziana, guasto alla condotta idrica: sospeso il flusso idrico –

Guasto sulla condotta idrica principale a Manziana.

A comunicarlo è stato il Comune che ha ricevuto una comunicazione da Acea Ato2.

Il guasto sta causando da ieri sera il flusso idrico nelle zone più alte del paese.

Il danno infatti sta causando lo svuotamento del serbatoio “Fornaci” che serve le zone Fornaci, Quadroni e Macerine.

Saranno in servizio tre autobotti che saranno localizzate in piazza Valentini, largo delle Fornaci e via Poggio del Gallo.

Le squadre Acea Ato2 sono già a lavoro sul posto ma, vista la portata del guasto, la situazione dovrebbe normalizzarsi non prima di questa notte (indicativamente intorno alle 22).