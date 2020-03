Condividi Pin 0 Condivisioni

Si tratta di un servizio dedicato agli studenti come già realizzato per Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre

Aranova, da oggi Valle Coppa avrà il suo collegamento con la stazione di Maccarese –

“Seppur già conoscendo le problematiche di Aranova, e in particolare di Valle Coppa e via Raulich, ritengo comunque che l’incontro sia stato un utile approfondimento sulle criticità logistiche”.

A parlare è l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio che ieri ha incontrato i cittadini e le associazioni di Aranova per discutere sulle nuove linee Tpl.

Nelle zone in questione proprio da oggi partirà un servizio dedicato agli studenti, come già realizzato per Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre.

“Per questo – ha spiegato Calicchio – la navetta che parte da Testa di Lepre, in largo Formichi, alle 7 proseguirà sino a Valle Coppa, per poi arrivare alla stazione di Maccarese dove si scambierà con l’altra di Tragliatella e proseguire per viale di Porto”.

“Alle 13.20 poi partirà dalla scuola di viale di Porto per fare lo scambio a Maccarese e passare quindi per Aranova, valle Coppa e salire a Testa di Lepre”.

“Ricordo a tutti – ha proseguito Calicchio – che siamo per il trasporto pubblico locale in un periodo di rodaggio, in cui si chiede a tutti di collaborare con pazienza, per la ricerca di plausibili soluzioni alle varie problematiche”.