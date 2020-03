Condividi Pin 0 Condivisioni

In corso gli accertamenti sui famigliari. Dal comune invitano ad evitare allarmismi

Coronavirus, un caso accertato a Pomezia: chiuso il liceo Pascal –

Accertato un caso positivo al coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma.

Ad annunciarlo è stato il comune di Pomezia.

“Sono in corso gli accertamenti sui familiari – spiegano dal comune – Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola”.

“Si raccomanda di evitare allarmismi”.