Manziana, domani lutto cittadino per l’estremo saluto a Don Angelo –

Manziana domani darà l’ultimo saluto a Don Angelo e il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo le esequie.

“Nella stessa giornata di domani, così come previsto dall’ordinanza del Sindaco, saranno esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici”, scrivono sulla pagina ufficiale del Comune di Manziana.

L’Ente invita anche a rispettare un minuto di silenzio e di raccoglimento alle ore 12, in segno di partecipazione al lutto della città.

Si chiede anche di sospendere successivamente in forma di rispetto eventuali attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre.

La cerimonia si terrà, secondo le disposizioni nazionali in vigore, in forma strettamente privata alle ore 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

Come da espressa volontà di Don Angelo, per esprimere vicinanza, evitando l’acquisto di fiori, è possibile fare offerte alla Caritas di Manziana che saranno utilizzate per le persone più in difficoltà.