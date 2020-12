Coronavirus, il 29 dicembre i primi vaccinati a Latina e Frosinone

Share Pin 1 Condivisioni

A ricevere il vaccino contro il Covid-19 saranno per primi medici, infermieri e Oss, in quanto categorie a forte rischio.

L’Unità di Crisi della Regione Lazio ha reso noti i nomi dei primi cinque operatori delle province di Frosinone e Latina che saranno sottoposti al vaccino contro il Covid-19.

In entrambe le province si inizierà il prossimo 29 dicembre il piano di vaccinazione, che, come altrove, vedrà per primi gli operatori sanitari ad essere vaccinati, in quanto categoria a forte rischio.

Nella Provincia di Frosinone, presso l’Ospedale Spaziani, saranno vaccinanti Campana Antonella, medico specializzando, Nardone Franca, Oss, Ceccano Paolo, infermiere, Sebastiani Marina, medico e Giangrande Eugenio, medico.

Nella Provincia di Latina, presso l’Ospedale Santa Maria Goretti, saranno invece Freguglia Serena, infermiera, Maggiarra Francesca, infermiera, Fanuli Irene, medico, De Filippis Tiziana infermiera, Restuccia Giulia, medico i primi vaccinati.