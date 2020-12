Share Pin 15 Condivisioni

Un intervento difficile per i Vigili del Fuoco a causa dell’impraticabilità della strada

Bracciano, incendio nella notte in via della Macchia –

I Vigili del Fuoco sono sempre attivi, anche durante la notte del giorno di Natale e le ore a cavallo tra il 25 e il 26 dicembre hanno visto in azione gli uomini di Bracciano.

L’intervento è avvenuto in via della Macchia per l’incendio in una abitazione.

All’arrivo dei Vigili le fiamme avevano già invaso la sala, la cucina e il bagno di una villetta monofamiliare.

Oltre a spegnere l’incendio, impedendo che si propagassero al resto della casa, sono stati messi in sicurezza dei locali adiacenti adibiti a ricovero per gli attrezzi dove si trovavano alcune bombole di Gpl.

Per domare il fuoco, i Vigili sono stati costretti a predisporre una lunga tubazione per raggiungere l’abitazione a causa dell’impraticabilità della strada.

Il proprietario della casa, di nazionalità italiana, è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitazione ed a mettere in salvo alcuni animali domestici.

L’uomo è stato comunque affidando per precauzione al personale sanitario 118 presente sul posto, per gli accertamenti del caso. In ausilio anche un’autobotte proveniente dal distaccamento VVF di Roma Prati.