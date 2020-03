Condividi Pin 10 Condivisioni

Le parole dell’amministrazione comunale

Manziana, divieto assoluto di uscire di casa

Si ricorda ancora una volta che non è possibile uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e giustificabili con apposita certificazione (quindi salute, lavoro e necessità). A questo proposito si specifica, quindi, che è vietato passeggiare per le vie del centro abitato senza un motivo certificabile con apposita autocertificazione. A questo proposito specifichiamo che sono possibili le uscite dal domicilio per attività sportiva o motoria purché svolte in luogo aperto, senza creare assembramenti e nel rispetto della distanza minima di almeno un metro. In merito all’accesso al bosco di Macchia Grande si comunica inoltre che sarà permesso solo ai residenti nel Comune di Manziana. Si comunica, infine, che saranno inaspriti i controlli da parte delle Forze dell’ordine e che questo avverrà al solo fine di tutelare la salute pubblica. SI CONFIDA NELLA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI