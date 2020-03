Condividi Pin 9 Condivisioni

Una buona notizia sui progetti di rafforzamento della sanità regionale

Coronavirus, D’Amato:”lavoriamo per Covid Hospital 3 Roma sud e Covid Hospital 4 Policlinico Tor Vergata”

Ad oggi disponibili nel Lazio 37 posti letto di terapia intensiva che da domani diventeranno 58 grazie all’apertura del Covid Hospital 2 Columbus. Fattibilità concreta e operativa anche per un Covid 3 Hospital a Roma sud di 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva come spoke dell’Istituto Spallanzani. Prevista riconversione di un’intera torre del Policlinico Tor Vergata con ulteriori 80 posti letto dedicati al #covid19 derivanti dallo svuotamento del reparto di medicina interna e il trasferimento dei pazienti non dimissibili in altre strutture sanitarie.

A dichiararlo l’assessore regionale D’Amato