Manziana, Bruni: “Che sia un fine dell’anno senza botti di Capodanno”

Lo rende noto via social il primo cittadino Bruno Bruni che coglie l’occasione per augurare a tutti Buon anno nuovo a tutti

“Come ormai da consuetudine, anche quest’anno l’Amministrazione comunale invita i Cittadini ad evitare l’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno”. Lo rende noto via social il Sindaco di Manziana Bruno Bruni.

“E’ stato ed è un anno difficile – prosegue la nota – che ha visto un cambiamento epocale delle nostre abitudini e nei nostri stili di vita e che si è concluso con un lutto cittadino proclamato per la recente scomparsa del caro Don Angelo. Sappiamo bene che i “botti” sono potenzialmente pericolosi, sia per gli adulti che per i bambini e quindi già questa considerazione da sola potrebbe e dovrebbe scoraggiare chiunque dal volerli utilizzare. Se ciò non bastasse, questo 31 dicembre sarà diverso dal solito anche a causa delle limitazioni imposte dalle misure anti contagio in vigore che individuano regole stringenti per gli spostamenti e gli orari in cui questi possono avvenire.”

“E poi c’è il capitolo animali – puntualizza il primo cittadino – : che siano domestici o selvatici il risultato non cambia. I nostri amici del mondo animale sono terrorizzati dai petardi. Quindi, anticipando la solita polemica sul perché non emani una specifica ordinanza di divieto, mi ripeto: emanare un’ordinanza e sapere di non poterla fare rispettare, a maggiore ragione in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui le forze dell’ordine sono impegnate a fare altro, lo reputo inutile. Si trasformerebbe in uno spot porta consensi. Politica questa che non ho mai amato e non inizierò certo a praticare adesso.”

“In attesa di una normativa nazionale omogenea che regoli questa problematica – conclude il Sindaco Bruno Bruni -, faccio appello alla mia Comunità che mai come quest’anno ha dimostrato di essere unita e responsabile, a prescindere da ordinanze, decreti e divieti. Il 2020 è stato terribile, accogliamo il 2021 con il giusto spirito, speranzosi che qualcosa possa cambiare in meglio, magari a partire proprio dall’abitudine di utilizzare i petardi per festeggiare. Buon anno nuovo a tutti!”