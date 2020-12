Share Pin 3 Condivisioni

Ladispoli, test rapidi Covid: ripreso il servizio alla Farmacia 2 di viale Europa –

“Flavia Servizi rende noto che da oggi è ripreso il servizio di test anti-Covid 19 (con orario continuato 09:30 – 15:00) presso la Farmacia 2 di Viale Europa n. 22. I test si potranno effettuare anche il 31 dicembre e riprenderanno regolarmente da lunedì 4 gennaio. A decorrere dal 4 gennaio 2021, inoltre, il servizio verrà attivato alternativamente anche presso la Farmacia 3 di via Bari n. 68 e la Farmacia 4 di Via Roma n. 88/a, secondo un calendario di date che verrà comunicato non appena disponibile.”

A comunicarlo Flavia Servizi attraverso la pagina social del Comune di Ladispoli.