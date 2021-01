Share Pin 1 Condivisioni

Per l’ufficio tributi è possibile inviare la documentazione tramite mail

Manziana: accesso agli uffici solo tramite appuntamento

Accesso agli uffici comunali solo tramite appuntamento o per mail.

A ricordarlo è stata l’amministrazione comunale di Manziana.

“Si ricorda che, al fine di scongiurare la creazione di possibili assembramenti, l’accesso agli uffici comunali è garantito tramite appuntamento”.

“Per tutti coloro che devono comunicare con gli uffici ricordiamo che sono disponibili i contatti email e telefonici riportati nell’immagine”.

“In particolare, per coloro che devono mettersi in contatto con l’UFFICIO TRIBUTI o inviare eventuali comunicazioni in merito ad atti tributari emessi, ricordiamo che è possibile inviare la documentazione a supporto delle singole istanze all’indirizzo email [email protected]”.

