Dopo le richieste dei cittadini della zona di installare un nuovo impianto di illuminazione sono arrivate le luci a led

Ladispoli: in via Duca degli Abruzzi arrivano i nuovi lampioni

L’impianto di illuminazione pubblica si rifà il look.

Dopo i nuovi lampioni installati in parte del quartiere Miami, ora tocca in via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra via Trieste e via del Mare.

Un intervento quello messo a punto dall’amministrazione comunale, effettuato dopo le richieste da parte dei cittadini.

L’impianto di illuminazione pubblica aveva infatti bisogno di una sistemazione. E così è stato fatto.

Ora la zona può contare, come annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis, di nuovi lampioni a led.

