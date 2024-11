Mancanza idrica a Furbara, ordinanza del Sindaco di Cerveteri: “Rfi provveda entro e non oltre 24ore”

“In questi minuti ho firmato un’ordinanza sindacale con la quale si ordina alla Società RFI di ripristinare entro e non oltre 24ore la regolare fornitura idrica e di mettere in atto con immediatezza e senza alcun indugio tutto quanto necessario affinché le utenze servite dal proprio acquedotto in località Furbara tornino ad avere regolarmente il servizio.

Non è accettabile ciò a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, un distacco di fornitura idrica senza neppure che il Comune venisse avvisato.

Come già detto nelle scorse ore, vigileremo sino a quando tutto non è tornato alla normalità.

Sempre nella stessa ordinanza, a scopo puramente preventivo e cautelativo ed in attesa delle analisi relative i campionamenti dell’acqua reimmessa nelle condutture, è fatto divieto ai cittadini sempre della zona di Furbara ed esclusivamente a quelli che utilizzano la rete idrica di Rfi, di utilizzare l’acqua per il consumo umano, quali cottura, reidratazione, pulizia e preparazione di alimenti. Sarà invece possibile utilizzarla per tutte le altre attività, come ad esempio l’igiene domestica, pulizia stoviglie e tutti quegli usi che comportino la bollitura d’acqua.

Come sempre, terrò la cittadinanza tempestivamente informata”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.