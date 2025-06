Un vento di novità ha soffiato sul Banzai Sporting Club di Santa Marinella, centro Federale Dalla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISSW). Il gruppo di “Mamme Avventura”, proveniente dalla provincia di Rieti, ha scelto le coste laziali per immergersi nel mondo del surf, scoprendo non solo le emozioni di questa disciplina olimpica ma anche le bellezze del territorio.

“Mamme Avventura” conquistano le Onde di Santa Marinella: Un’Esperienza Tra Sport e Territorio

L’iniziativa ha visto le mamme avvicinarsi al surf, uno sport che, come sottolineato, “sempre più appassiona i giovani perché lega il gesto tecnico al senso di libertà, infondendo l’amore per il mare e la natura in generale”.

A testimoniare l’importanza dell’evento e il costante supporto alle attività sportive locali, era presente il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei. Insieme a lui, il Consigliere Federale Omar Micheli, il Tecnico Federale di II Livello Fabrizio Cimini, e Emanuela Perilli, Presidente Regionale FISSW-Lazio, hanno accolto le “Mamme Avventura”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di promozione degli sport acquatici e del legame con l’ambiente, valori che la FISSW e le amministrazioni locali continuano a sostenere con entusiasmo