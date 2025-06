Cerveteri, ennesimo incidente sulla Doganale. Bucchi (FdI): “L’amministrazione trovi soldi per garantire sicurezza”

Ennesimo incidente, fortunatamente con un ferito lieve, quello avvenuto ieri su Via Doganale nel tratto urbano in prossimità della frazione cerveterana di Borgo San Martino.

“La causa dell’accaduto – spiega Luigino Bucchi (Fdi) stando alle affermazioni di chi si è trovato sul posto sarebbe d’ addebitarsi all’alta velocita, problema questo, portato più volte all’attenzione dell’amministrazione comunale affinché venissero prese iniziative finalizzate a garantire una maggiore sicurezza su quel tratto di strada, Via Doganale, teatro anche in tempi recenti di incidenti mortali. In prossimità di una curva, inoltre, il proprietario di una villetta ben quattro volte si è ritrovato con automobilisti che perdendo il controllo dell’auto sono finiti con il proprio mezzo nel suo giardino”.

Cerveteri, ennesimo incidente sulla Doganale. Bucchi (FdI)

“È da inizio consigliatura – aggiunge Bucchi – che, come Fratelli d’Italia, con la condivisione dell’intera opposizione chiediamo con interrogazioni al sindaco, alla polizia locale e agli uffici competenti l’urgenza di intervenire, ma a distanza di mesi nessuna iniziativa risulta essere stato avviata. È ridicolo pensare che una amministrazione che ad ogni consiglio comunale presenta variazioni di bilancio anche per centinaia di migliaia di euro per le cose più diverse, non trova la possibilità di spendere pochi migliaia di euro per l’acquisto di una cartellonistica che possa garantire una maggiore sicurezza ai sui concittadini all’altezza del centro urbano di borgo San Martino e all’altezza degli ingressi-uscita in prossimità della frazione di Valcanneto”.