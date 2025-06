Civitavecchia, i Carabinieri della Sezione Operativa arrestano un cittadino algerino per detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Sezione Operativa di Civitavecchia, impegnati in attività di contrasto al traffico di droga sul territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino algerino, classe 1993, già noto alle forze dell’ordine.

Al termine di una mirata attività investigativa, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo, rinvenendo un vero e proprio “market della droga”: 90 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish, 20 grammi di eroina. Oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Lo stupefacente era pronto per essere immesso sul mercato cittadino.

Tutta la droga e il materiale rinvenuto sono sottoposti a sequestro. L’operazione rientra nel quadro dell’intensificazione delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Nel loro comunicato, i Carabinieri precisano che, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.