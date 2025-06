Ladispoli, furto sul lungomare. Arrestato un uomo

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origini nordafricane, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, gravemente indiziato di furto aggravato.

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo una segnalazione di un furto in corso sul Lungomare Regina Elena. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre si allontanava con uno zaino appena sottratto a una minorenne, approfittando di un momento di distrazione della vittima.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata alla giovane.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.