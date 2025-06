Necropoli della Banditaccia, la Sindaca Gubetti: “Un onore immenso assistere al lavoro del Politecnico di Torino”

“Ieri, alla Necropoli della Banditaccia, insieme a questo straordinario gruppo di docenti e studenti del Politecnico di Torino – la mia Facoltà, dove ho studiato e lavorato come ricercatrice – ho vissuto un’emozione profonda. Un grande onore e una gioia immensa poter parlare del nostro patrimonio e assistere al loro eccezionale lavoro di documentazione e valorizzazione! Grazie”.

Con queste parole la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha salutato la conclusione dello stage che il team studentesco del Politecnico di Torino ha appena svolto nella necropoli etrusca della Banditaccia, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’iniziativa rientra nel progetto di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e Design (DAD–Polito) e il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT). Durante lo stage, gli studenti hanno realizzato un rilievo metrico 3D dell’area, passando dall’inquadramento territoriale ai dettagli dei singoli manufatti archeologici. A coordinare i lavori, i professori Emanuele Morezzi, Filiberto Chiabrando, Lorenzo Teppati Losè eTommaso Vagnarelli.

Per i rilievi, il Politecnico ha impiegato tecnologie all’avanguardia. Sono stati utilizzati di droni di ultimissima generazione, laser scanner e tecnologie Lidar. Quelle in grado di rilevare le infrastrutture anche se sono coperte da una folta vegetazione, tanto per intenderci. Il gruppo ha effettuato rilievi su gran parte della superficie della Necropoli. Comprese molte delle aree esterne al Recinto, come la Via degli Inferi, la Necropoli del Laghetto e i Grandi tumuli.

Si tratta di un avanzamento ulteriore nell’ambizioso progetto che il Parco sta conducendo assieme al Politecnico di Torino. Volto a consegnare al sito Unesco uno dei sistemi di conservazione più avanzati che il nostro Paese possa vantare.

La Sindaca Elena Gubetti ha anche sottolineato l’importanza crescente del sito per la comunità scientifica: “Sempre più studiosi, storici, archeologi e architetti scelgono di venire a studiare e a fare ricerca sul nostro sito, patrimonio dell’umanità, a dimostrazione di quante storie ancora questo luogo unico possa raccontare”.

Le parole di Gubetti ribadiscono il valore internazionale della Necropoli della Banditaccia e l’interesse che continua a suscitare nei giovani ricercatori, confermando Cerveteri come laboratorio privilegiato per l’applicazione delle tecnologie digitali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico.