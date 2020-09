Share Pin 1 Condivisioni

Maltempo, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Numerosi interventi a causa del maltempo sono stati effettuati nelle zone centrali di Roma (danni d’acqua, alberi pericolanti,voragini, soccorsi ad automobilisti ecc).

Alle 2.38, Due Squadre VVF, Un’autobotte e Un’Autoscala, sono intervenute in Via Amico Aspertini, 254 per l’incendio di un’attivita’ commerciale (Sala scommesse).

L’intervento si è concluso alle 4 circa, non ci sono stati feriti e intossicati.

Sul posto anche Carabinieri per quanto di loro competenza.