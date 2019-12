Maltempo,lo stabilimento Six colpito da una mareggiata

Condividi Pin 31 Condivisioni

Lo stabilimento balneare è stato completamente inondato in seguito al maltempo

Di Giulia Simone

Maltempo,lo stabilimento balneare Six colpito da una mareggiata-

Lo stabilimento balneare Six , in Via Lungomare dei Navigatori Etruschi, è stato completamente inondato dal mare in seguito al maltempo.

Il forte vento e le mareggiate di oggi infatti, hanno messo in seria difficoltà la costa e gli stabilimenti del territorio.













I proprietari sono profondamente amareggiati: “Ogni inverno siamo costretti ad affrontare gli stessi problemi. “

“Siamo stanchi”